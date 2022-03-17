В Минобороны рассказали о потоке автомобилей с Украины в Россию

Государственную границу РФ со стороны Украины пересекли 31022 единицы личного автотранспорта, за сутки – 1731, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 31022 единицы личного автотранспорта, из них за сутки – 1731 единица», – приводит данные генерала ТАСС.

Мизинцев сообщил, что в субъектах РФ продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. «С каждым прибывающим на территорию РФ проводится индивидуальная работа с практическим оказанием помощи в решении самых насущных вопросов. На пунктах пропуска имеется достаточное количество автотранспорта, в том числе комфортабельных автобусов, для перевозки беженцев к избранным местам проживания или в пункты временного размещения, где организованы медицинское обеспечение и горячее питание», – отметил Мизинцев.

Накануне в Минобороны сообщили, что РФ в среду утром открыла и обеспечила безопасность нескольких гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях; из Мариуполя за сутки эвакуировались почти 31,4 тыс. мирных граждан, 99% из них изъявили желание отправиться в Россию.

Во вторник в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что Украину с начала военных действий покинули более 3 млн человек. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Польше озадачились возвращением украинских беженцев домой.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.