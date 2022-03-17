ФРС США повысила базовую процентную ставку впервые с 2018 года

Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку – на 25 базисных пунктов, до 0,25-0,5% годовых.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] (FOMC) ожидает, что при соответствующем ужесточении денежно-кредитной политики инфляция вернется к своему целевому уровню в 2%, а рынок труда останется сильным. В поддержку этих целей комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0,25-0,5% годовых и ожидает, что будет уместным дальнейшее увеличение данного диапазона», – приводит текст сообщения американского регулятора ТАСС.

Помимо этого, ФРС на ближайших заседаниях намерена начать сокращение объема выкупа активов с рынка, долговых обязательств агентств и ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS).

Предыдущее повышение ставки ФРС произошло в декабре 2018 года, в последние два года ставка ФРС находилась в диапазоне 0-0,25% годовых. За увеличение ставки до 0,25-0,5% годовых проголосовали восемь членов комитета, при этом один из членов FOMC проголосовал за увеличение целевого диапазона ставки по федеральным фондам до 0,5-0,75%.

Большинство членов FOMC ожидают ставку ФРС в 2022 году на уровне 1,75-2%. При один из членов комитета не исключает, что ставка по федеральным фондам в 2022 году может быть увеличена вплоть до 3,0-3,25%. Также некоторые члены FOMC ожидают роста ставки ФРС вплоть до 3,5-3,75% в 2023–2024 годах.

Публикация новой траектории ставки в марте сопровождалась обновлением макроэкономических прогнозов. Так, ФРС существенно ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 2,8% с 4%. При этом американский регулятор сохранил прогноз ВВП в 2023 г. на уровне 2,2%, в 2024 г. – на уровне 2%.

ФРС также повысила прогноз по инфляции в США в 2022 году до 4,3% с 2,6%, в 2023 г. – до 2,7% с 2,3%, в 2024 г. – до 2,3% с 2,1%. Прогноз по уровню безработицы в Соединенных Штатах сохранен на уровне 3,5% в 2022–2023 гг., в 2024 году повышен до 3,6% с 3,5%.

Следующее заседание американского регулятора состоится 4 мая 2022 года.

Накануне председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию.