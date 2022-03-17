 

Специалисты назвали симптом заболеваний сердца, который большинство игнорирует

17.03.2022, 0:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Была проведена научная работа, в ходе которой исследователи из Австралии пришли к выводу, что боль в груди при выполнении физических нагрузок может быть связана с развитием заболевания сердечно-сосудистой системы.

В процессе исследования авторы опросили мужчин старше 35 лет. Половина добровольцев рассказала, что продолжила бы занятие спортом в надежде на то, что боль прекратится.

Специалисты утверждают, что хотя регулярные физические нагрузки улучшают человеческое здоровье, интенсивные занятия спортом вызывают временное увеличение риска возникновения заболеваний сердца.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Эксперт объяснил, с кем РФ надо договариваться о покупке Одессы

02.09 / Из числа регионов, которые не готовы к ослаблению карантина, Минздрав Украины исключил одну область

28.06 / 58-летний Тарантино объявил о завершении режиссерской карьеры и назвал причины своего решения

23.04 / NTD – кубинцам приходится лечиться травами из-за дефицита лекарств

04.01 / Крымчанин убил малолетнюю дочь из-за громкого плача

28.12 / В Украине “очень сильно” упало все, что касается тестирования на COVID-19 – Степанов

08.10 / Гривна всю неделю дорожает к доллару

30.09 / Трамп и Байден провели первые дебаты, в Украине более 4 тыс. заболевших COVID-19 за сутки. Главное за день

13.08 / В Литве попросили убежища 1,5 тыс. нелегалов, все рассмотренные ходатайства отклонены – Миграционная служба

07.02 / Le Figaro – Украина призвала не верить апокалиптичным прогнозам о войне с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика