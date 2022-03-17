Специалисты назвали симптом заболеваний сердца, который большинство игнорирует

Была проведена научная работа, в ходе которой исследователи из Австралии пришли к выводу, что боль в груди при выполнении физических нагрузок может быть связана с развитием заболевания сердечно-сосудистой системы.

В процессе исследования авторы опросили мужчин старше 35 лет. Половина добровольцев рассказала, что продолжила бы занятие спортом в надежде на то, что боль прекратится.

Специалисты утверждают, что хотя регулярные физические нагрузки улучшают человеческое здоровье, интенсивные занятия спортом вызывают временное увеличение риска возникновения заболеваний сердца.