Специалисты назвали симптом заболеваний сердца, который большинство игнорирует
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Была проведена научная работа, в ходе которой исследователи из Австралии пришли к выводу, что боль в груди при выполнении физических нагрузок может быть связана с развитием заболевания сердечно-сосудистой системы.
В процессе исследования авторы опросили мужчин старше 35 лет. Половина добровольцев рассказала, что продолжила бы занятие спортом в надежде на то, что боль прекратится.
Специалисты утверждают, что хотя регулярные физические нагрузки улучшают человеческое здоровье, интенсивные занятия спортом вызывают временное увеличение риска возникновения заболеваний сердца.
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