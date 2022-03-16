Веками не выходит из моды: удивительная история обуви на платформе

Мода изменчива. Но это не относится к обуви на платформе. На протяжении столетий она остается популярной, меняется только фасон. Ее история создания восходит к 600 году до нашей эры. И сегодня высокая подошва не утратила актуальности.

Из глубины веков

Актеры Древней Греции надевали туфли на пробковой платформе, называемые котурн, во время выступления в театре. Чем значимее была роль, тем больше высота подошвы.

Спустя тысячу лет на другом конце Земли – в Японии – независимо от греков также пошла мода на “возвышенную” обувь. В период Хэйан (8-12-й века) в моду вошел тип приподнятого деревянного сабо, называемого гэта. Обычно их носили женщины, чтобы длинное кимоно до пят не волочилось по грязи.

С 13-го века похожие деревянные туфли кабкабы стали применять на Ближнем Востоке. Эту традицию подсмотрели крестоносцы и привезли в Европу. Высокие паттены на деревянной или металлической платформе надевали на основную обувь в виде бахил во время передвижения по покрытым грязью и нечистотами улицам средневековых городов.

У дворян и богатых купцов появилась своя обувь, которая была признаком принадлежности к знатному роду. В разных регионах она называлась по-своему: чопины, пьянелле, цоколи. Как правило, это украшенная дорогими материалами и драгоценностями женская обувь на платформе, мода на которую пошла из Италии. Была распространена в Европе с 14-го по 17-й век.

Некоторые модели чопинов были очень высокими, а следовательно, тяжелыми. Чтобы их облегчить, серединку платформы вырезали. Так появились каблуки. Мода на эту обувь начала угасать, когда распространилась на все слои общества. В том числе стала отличительной чертой куртизанок. А кому хочется выглядеть вульгарной личностью?

Впрочем, еще в начале 19-го века чопины были популярны во Франции и ряде других государств. Поговаривают, у Наполеона была пара обуви полуметровой высоты.

Второе рождение

За полтора века забвения туфли на высокой платформе перестали ассоциироваться с женщинами легкого поведения. В 1930-х годах сразу несколько европейских модельеров вспомнили о необычном типе обуви.

Первая пара возрожденной модели была разработана Моше Кимелем для актрисы Марлен Дитрих. Затем, в 1938 году, Сальваторе Феррагамо создал платформу под названием “Радуга” в честь Джуди Гарланд, исполнившей главную роль в фильме “Где-то над радугой”.

Идея обрела своих поклонников. Даже Вторая мировая война не помешала производству. Любопытно, что именно дефицит материалов вынудил обувщиков обратить внимание на кору пробкового дуба, которую стали использовать для изготовления подошвы. Оказалось, она прекрасно амортизирует ходьбу и очень легкая.

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Диско-лихорадка

В 1950-х мода временно сместилась в сторону высоченных шпилек. Женщины старались выглядеть как можно откровеннее, чтобы обратить на себя внимание парней. Мужчин после войны было гораздо меньше, конкуренция среди барышень была высокая.

Однако, наладив демографическую ситуацию, уже в следующем десятилетии мир моды опять вспомнил о платформе. На этот раз двигателями прогресса стали поклонники диско. Люди носили платформы, покрытые блестками или светящимися лампочками. У некоторых даже были крошечные аквариумы в пятках! Самым популярным стилем были Kork-Ease, которые представляли собой сандалии с ремешками на танкетке. Затем моду подхватили поклонники других жанров музыки – от панка до хеви-метала.

Как стать знаменитой, упав с платформы

В начале 1990-х британский дизайнер Вивьен Вествуд, известная хулиганка-революционерка в мире моды, представила радикальную модель Super Elevated Gillie. Туфли имели 13-сантиметровую платформу с 23-сантиметровым каблуком. Они были чертовски симпатичными. Синие, с накладным крокодиловым принтом.

Эта обувь стала особенно известной в 1993 году, когда супермодель Наоми Кэмпбелл споткнулась на подиуме и рухнула на показе Vivienne Westwood. Об этом писали все таблоиды мира. Популярность Наоми стала еще большей.

Наши дни

Начиная с 1990-х годов обувь на платформе практически не теряла позиций. Менялись размеры и фасон, принты и материалы, однако концепция оказалась очень живучей. Любопытно, что в 2000-х самой копируемой моделью обуви стали сандалии на платформе Yves Saint Laurent Tribute. Такие были у многих моделей и звезд Голливуда – от Кейт Мосс до Тильды Суинтон.

В 2010-х годах появилась плоская форма, сандалии или оксфорды, поднятые на танкетку без наклона. Платформы связаны с поп-звездой Леди Гагой, у которой есть пара любимых ботинок Armadillo от Александра Маккуина.

В последние годы начали возвращаться платформы в стиле 1990-х. Культовый модельер Стив Мэдден представил свои шлепанцы на платформе в 2019 году. Обувь а-ля Spice Girls была популярна во время Лондонской недели моды весной и летом 2021 года. Согласно статистике у большинства женщин в гардеробе есть туфли на платформе.