 

Крупный пожар начался в распределительном центре Walmart у Индианаполиса

16.03.2022, 23:45, Новости дня
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Крупный пожар начался в распределительном центре американской сети Walmart в пригороде Индианаполиса (штат Индиана), сообщило местное отделение телеканала ABC.

По словам представителя полиции Джо Олдриджа, в момент возгорания в распределительном центре находились около 1 тыс. сотрудников Walmart. Представитель местной пожарной службы Майк Прюит предупредил население о необходимости избегать контактов с мусором, летящим от пожара, поскольку «сгоревшие материалы могут содержать токсичные канцерогены» и «именно по этой причине у пожарных есть защитное снаряжение и средства защиты органов дыхания». Информации о пострадавших в настоящее время нет. Причины возгорания не уточняются, передает ТАСС.

Напомним, во вторник пожар произошел в Ижевске на складе концерна «Калашников».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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