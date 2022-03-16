Крупный пожар начался в распределительном центре Walmart у Индианаполиса

Крупный пожар начался в распределительном центре американской сети Walmart в пригороде Индианаполиса (штат Индиана), сообщило местное отделение телеканала ABC.

По словам представителя полиции Джо Олдриджа, в момент возгорания в распределительном центре находились около 1 тыс. сотрудников Walmart. Представитель местной пожарной службы Майк Прюит предупредил население о необходимости избегать контактов с мусором, летящим от пожара, поскольку «сгоревшие материалы могут содержать токсичные канцерогены» и «именно по этой причине у пожарных есть защитное снаряжение и средства защиты органов дыхания». Информации о пострадавших в настоящее время нет. Причины возгорания не уточняются, передает ТАСС.

Напомним, во вторник пожар произошел в Ижевске на складе концерна «Калашников».