Сайты МЧС РФ и главков министерства в регионах подверглись атаке хакеров

Хакеры взломали официальный сайт МЧС России, неработоспособными стали сайты всех региональных главков министерства.

Пользователи заметили, что телефон доверия главной страницы МЧС с российского был изменен на украинский. После всех изменений сайт был отключен на техническое обслуживание, передает ТАСС.

«Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы. Уважаемые посетители, сервис «Обращения граждан» функционирует в штатном режиме», – говорилось в сообщении.

В настоящее время сайт министерства и всех его региональных главков почти неработоспособны: они долго загружаются, не работают ссылки.

Напомним, 3 марта хакеры взломали 755 сайтов органов власти Украины и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.