Канада запретила вещание RT и RT France

Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, говорится в заявлении Канадской комиссии по радио и телевидению.

«Комиссия официально исключила RT и RT France из Списка неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению», – приводит текст сообщения комиссии ТАСС.

Напомним, 4 марта Минфин США ввел санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. В тот же день телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире.

Днем ранее сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. За день до этого Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.