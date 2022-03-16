 

Канада запретила вещание RT и RT France

16.03.2022, 23:45, Новости дня
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Власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, говорится в заявлении Канадской комиссии по радио и телевидению.

«Комиссия официально исключила RT и RT France из Списка неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению», – приводит текст сообщения комиссии ТАСС.

Напомним, 4 марта Минфин США ввел санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. В тот же день телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире.

Днем ранее сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. За день до этого Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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