В США готовятся бурить самую глубокую в мире скважину

Американская компания планирует вырыть самую глубокую скважину в мире, чтобы получить неисчерпаемый источник геотермальной энергии из земной коры.

Дочерняя компания Массачусетского технологического института Quaise Energy привлекла $63 млн для бурения рекордных 20 км под поверхностью планеты, где температура достигает 500°C. Это почти вдвое глубже, чем получилось пробурить ранее.

Quaise Energy описывает проект как «необходимость, а не вариант», предлагая источник энергии, столь же мощный, как любое ископаемое топливо, и такой же чистый, как солнечная, ветровая или гидроэнергия.

«Глубинная геотермальная энергия лежит в основе энергонезависимого мира», говорится на сайте фирмы.

«Наша миссия – передать будущим поколениям этот неисчерпаемый, возобновляемый и чистый источник энергии. Это глубокая сила глубинной геотермальной энергии. Мы открываем энергию для всех».

Геотермальная энергия – один из старейших в мире источников энергии, используемых людьми, как и искусство обустройства скважин. Но в настоящее время геотермальные электростанции строятся в районах с высокой тектонической активностью, где горячие породы находятся близко к поверхности.

Чтобы получить доступ к гораздо более вездесущей глубинной геотермальной энергии, Quaise Energy разрабатывает новаторскую форму бурения, известную как электромагнитное бурение миллиметровых волн, в котором используются вакуумные трубки для стрельбы мощными световыми лучами, которые эффективно прожигают Землю.

По словам компании, прорыв потенциально может позволить любой стране на Земле стать энергетически независимой, одновременно решая проблему климатического кризиса.

«В ближайшие десятилетия нам понадобится огромное количество безуглеродной энергии», сказал Марк Купта, управляющий директор Prelude Ventures, который недавно присоединился к раунду финансирования серии A на сумму $40 млн для стартапа в области чистой энергии.

«Quaise Energy предлагает одно из самых ресурсоэффективных и почти бесконечно масштабируемых решений для питания нашей планеты. Это идеальное дополнение к нашим текущим решениям по возобновляемым источникам энергии, позволяющее нам достичь устойчивой мощности базовой нагрузки в не столь отдаленном будущем».

The Independent

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