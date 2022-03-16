 

Ученые нашли метод, позволяющий воскресить крысу, которая жила 120 лет назад

16.03.2022, 22:52, Новости дня
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Специалисты провели исследование, в процессе которого стало известно, как при помощи редактирования генов можно возродить крыс, проживающих более одного столетия назад на острове Рождества.

Примечательно, что эксперты обнаружили сразу три варианта возрождения вымерших грызунов, однако дальнейшие исследования на эту тему показали, что наиболее эффективным методом является редактирование генома.

Стало известно, что существует возможность изменить гены коричневых крыс, таким образом, что они будут схожи с геномом крысы, жившей еще 120 лет назад на 95 процентов. Однако в результате грызун с измененным геномом может не иметь основных функций, таких как обоняние и иммунитет.



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