Ученые изучили гены, которые позволяют человеку мало спать и оставаться здоровым

Американские исследователи заключили, что короткий сон может защитить людей с особыми генами от слабоумия и ипроблем с памятью в пожилом возрасте.

Была проведена исследовательская работа, в которой научные сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско тщательно проанализировали особую группу людей, которым достаточно спать по четыре часа в день для того, чтобы оставаться здоровыми.

В результате специалисты определили гены, связанные со здоровым коротким сном. Кроме того, они замедляют развитие различных нейродегенеративных заболеваний, таких как старческое слабоумие и проблемы с памятью.