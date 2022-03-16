 

Ученые изучили гены, которые позволяют человеку мало спать и оставаться здоровым

16.03.2022, 22:52, Новости дня
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Американские исследователи заключили, что короткий сон может защитить людей с особыми генами от слабоумия и ипроблем с памятью в пожилом возрасте.

Была проведена исследовательская работа, в которой научные сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско тщательно проанализировали особую группу людей, которым достаточно спать по четыре часа в день для того, чтобы оставаться здоровыми.

В результате специалисты определили гены, связанные со здоровым коротким сном. Кроме того, они замедляют развитие различных нейродегенеративных заболеваний, таких как старческое слабоумие и проблемы с памятью.



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