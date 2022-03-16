Одинокая – Личное мнение

Что мне особенно нравится в наших колхозных звёздах — они очень восприимчивы к новому.

Вот придумает одна в больнице лежать, изображать больнушечку, чтобы её пожалели — все сразу валят в клиники на фотосессии под капельницами.



Фото: Соцсети

С женихами ещё лучше — сколько у Волочковой было Олегов? Вот и Виктория Боня пошла тем же путём, что и Настя, и Асмус, и много ещё кто.

Объявив в январе, что у неё помолвка, Боня показала кольцо, взятое, как я понимаю, примерить.

На дворе — март, и Боня объявила, что сердце её снова свободно:

«Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю».

Лица зарубежного жениха мы так и не увидали. Кто это стоит спиной к камере — лифтёр? Официант? Или водитель Олег, уволенный Волочковой?

Зачем 42-летней уставшей Боне жених в принципе? Адекватного ответа, как ни прискорбно, на этот вопрос нет.

Жених должен быть, иначе ты как бы даже не женщина, раз тебя регулярно на партнёрской основе не любят.

Странные логика, странная. Выдумывать себе жениха. Потом выдумывать, какой он хороший. Затем придумать, что ты с ним рассталась.

Бурная личная жизнь, ага.

В последнее время мы с вами часто говорим откровенно. Скажите мне, положа руку на сердце, может я чего-то не догоняю?

Вот когда вы встречаете одинокую женщину, узнаёте, что у неё — ни котёнка, ни мужа, что вы думаете об этом? Вы видите в этом проблему? Это как-то влияет на ваше отношение к ней?

Только честно, пожалуйста.

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