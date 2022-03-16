Текстильные войска

В ответ на экономический коллапс мурманские чиновники отправляют десятки млн в пустоту — после щедрого подарка прокуратуре.

Андрей Чибис в худи с символикой «спецоперации». Фото: инстаграм

Почти млн (965 400 рублей) потратит правительство Мурманской области на партию футболок, худи и свитшотов «по индивидуальному дизайну». Каким будет этот дизайн , можно догадываться: в отличие от предыдущих закупок такого рода (а текстильная промышленность — один из столпов регионального пиара, футболки с надписями вроде «На Севере — жить!» закупаются в промышленных масштабах), в техзадании нет описания принта, указано лишь, что он будет белого цвета, размером 20 на 21 см, расположен на передней части изделия, текст же «будет предоставлен заказчиком». С описанием совпадает худи, в котором мурманский губернатор Чибис недавно появился на публике. На груди главы региона красуется 20-сантиметровая буква Z, ставшая символом российской «спецоперации» в Украине.

Милитаристская символика несколько странно смотрится на фигуре Чибиса, с самого начала своей работы в Заполярье изображавшего хипстера-технократа:

на фото в инстаграме Андрей Владимирович то ездит на электросамокате, то собирает «Лего». Попытки чиновника сделать селфи на бронемашине или танке напоминают разве что страсть детишек к подобным «аттракционам».

Командующий Северным флотом Александр Моисеев и Андрей Чибис. Фото: инстаграм Андрея Чибиса

Переход на стиль милитари в одном из самых милитаризованных регионов страны выразился пока только в худи , а также световых растяжках с буквой V в областном центре. С сопутствующим «спецоперации» экономическим падением чиновники борются особым способом: все больше и больше выгребая из бюджета. В свежем законопроекте о внесении изменений в бюджет региона обнаружилось: если раньше субсидии из резервного — антикризисного фонда тратились на лавочки и фонарики, то теперь сотня с лишним млн должна уйти буквально в никуда — в уставный капитал АНО «Арктический элемент», сведения о котором, как пишет контрольно-счетная палата (КСП), отсутствуют и в материалах к законопроекту, и в открытых источниках. Равно как и об АНО «Губернаторский лицей Мурманской области», который по замыслу чиновников, должен получить еще 30 млн из бюджета.

Продолжает получать средства из резервного фонда и любимая АНО губернатора «Центр городского развития», сейчас финансирование некоммерческой организации приближается к миллиарду. Деньги идут на городское благоустройство, которое Бюджетный кодекс относит к вопросам исключительно местного, а не регионального значения.

Депутаты и КСП не раз обращали внимание на несоответствие трат закону, но прокуратуру это не смущало. За время губернаторства Чибиса она заняла весьма снисходительную позицию по отношению к тому, что, мягко говоря, кажется вольностями в обращении с законом и с бюджетом. Так, совершенно не взволновал надзорный орган неведомо откуда появившийся в губернаторском гараже «Лексус», названный подарком от неизвестной компании. Не удивила установка уродливых парклетов на территории мемориала Защитникам Заполярья — в непосредственной близости от вечного огня, на территории объекта культурного наследия. Не заинтересовала неоплата сверхурочных водителям скорых (суд впоследствии признал их правоту). Никак не задело строительство винилового госпиталя за млрд рублей (госпиталь не принял ни одного пациента и был вскоре разобран)…

Между правительством области и прокуратурой сложилась некая гармония — вот, например, трогательный штрих к этой картине: 14 января в областном драматическом театре прошел концерт для прокурорских работников, посвященный 300-летию ведомства. Перед синими мундирами выступала группа «SOPRANO Турецкого». Закупку проводил сам театр, уплативший за усладу слуха прокурорских работников 6 млн рублей. Свидетельство того, что именинники возместили площадке расходы, обнаружить не удается. Но такая щедрость учреждения культуры, едва вылезшего из многолетнего ремонта и медленно возвращающегося к работе, вызывает вопросы. И мы их задали.

На запрос «Новой газеты» платили ли прокурорские хоть что-то театру за проведение праздника, областная прокуратура с заметным опозданием дала следующий «содержательный» ответ: «Проведение мероприятий, посвященных 300-летию со дня образования прокуратуры России, на территории региона организовано в соответствии с соблюдением требований федерального законодательства». Но эта отписка никак не может считаться ответом на запрос, как того требует упомянутое федеральное законодательство.

А министерство культуры Мурманской области вообще не ответило на обращение редакции. Хотя нашим коллегам из издания «Арктический обозреватель» минкульт, напротив, ответил, подтвердив: заказчиком и плательщиком выступил облдрамтеатр.

Татьяна Брицкая, спецкор «Новой»

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