 

Она надела “рубашку мужа”: как Меган Маркл дала всем понять, что скоро станет женой принца Гарри

16.03.2022, 22:20, Разное
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В 2017 году принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет как пара. И хотя тогда они еще не были женаты, эксперты заподозрили, что свадьба точно не за горами. Такой вывод они сделали из наряда Меган.

Счастливые влюбленные

Влюбленные посетили мероприятие Invictus Games в Торонто, Канада. Это был турнир по теннису: данный вид спорта обожают члены королевской семьи. Меган тогда еще не принадлежала к королевской семье, однако уже разделяла увлечения своего избранника.

На публике пара появилась в неформальной одежде, что, в общем-то, соответствовало концепции мероприятия.

Гарри был облачен в темно-синие джинсы и черную футболку-поло. Меган надела джинсы из денима светло-голубого оттенка в сочетании с белой рубашкой и балетками. Рубашка была создана подругой Маркл — дизайнером Мишей Нону. Стоимость изделия составляла 185 долларов.

На мероприятии Гарри и Меган держались за руки, улыбались, общались друг с другой и с удовольствием позировали на камеру. Было видно, что оба светятся от счастья.

Догадки подтвердились

Позже до журналистов дошла информация о том, что белая блуза, которую надела Маркл на турнир по теннису, называлась «рубашкой мужа». Видимо, именно так именовала ее сама Меган в общении с близкими. Таким образом она давала окружающим понять, что вскоре станет женой монарха.

В итоге так и произошло. Спустя менее года, в мае 2018-го, влюбленные официально узаконили свои отношения. В 2020 году Меган и Гарри отказались от королевских полномочий. Из Великобритании они переехали в Америку, где и живут по сей день. Пара воспитывает сына и дочь.

Жизнь порознь

Отношения Меган и Гарри с монархами по-прежнему напряженные. Как утверждают королевские источники, общение между родственниками практически отсутствует. За два года разлуки принц Гарри лишь несколько раз наведывался в Великобританию, да и то ненадолго и не по самым лучшим поводам. Например, в прошлом году он приехал, чтобы поприсутствовать на похоронах дедушки.

В конце этого месяца в Великобритании состоится поминальная служба герцога Эдинбургского, однако известно, что принц Гарри не посетит данное мероприятие. У него запланирована поездка в Нидерланды. Сейчас он активно учит голландский язык, что подтверждают его публикации в социальных сетях.

Гарри и Меган зарабатывают в Штатах на своих интервью и написании книг (в основном автобиографических). Они ведут активную социальную жизнь, занимаются общественно значимыми делами. Недавно пару наградили премией NAACP Image Awards за содействие прогрессу цветного населения планеты.



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