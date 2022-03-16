 

Кадыров призвал СБУ и ВСУ прекратить похищать на Украине невинных чеченцев

16.03.2022, 22:15, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с требованием прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.

«Обращаюсь к СБУ и ВСУ. Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется. Найдем всех причастных к этим нацистским проявлениям и накажем. Не удивляйтесь, если спрос будет осуществлен таким же способом. И это касается как исполнителей, так и тех, кто знает о местонахождении похищенных, но предпочитает умалчивать. Пока не поздно, отпустите невинных», – сообщил Кадыров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале главы Чечни.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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