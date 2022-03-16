Мнение: Платежка отправлена

Минфин сообщил, что оплата по евробондам проведена. Платежка отправлена в банк, а далее — все вопросы к банку. Россия обязательства исполнила. «Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей», — сообщил Силуанов.

Проблема в том, что кредиторы могут не разделять светлую радость Минфина, а потому агентство «Фич» может уже сегодня объявить технический дефолт российского правительства.

При этом США готовят еще один санкционный пакет, теперь против российских банков, который заблокирует корреспондентские счета и не позволит работать российским банкам «на выезде».

Размораживать активы не будут, никто даже не считает подобный сценарий. Котировки российских госбумаг летят к дефолтным аргентинским бумагам в начале нулевых. И, похоже, что аргентинский вариант становится нашим базовым. И если так, то нужно помнить, что Аргентина выкарабкивалась полтора десятка лет, при этом не имея политических претензий к своему руководству. Во всяком случае такого уровня, как сегодняшнее российское.

Похоже, что Россию выключают из мировой экономики, и делается это системно и последовательно. Редкие прорывы через серые схемы, конечно, можно выдать за достижение, но будем говорить откровенно — это ни о чем.

Блокада вводится скрупулезно и тщательно. Смысл ее прозрачен: теперь даже смена режима не отменит ни одну из санкций. За каждую отмену придется платить политическими уступками по всем направлениям. Есть, конечно, альтернатива — находясь под санкциями, сформулировать антикризисный проект и реализовать его до такого состояния, когда снятие санкций будет происходить уже без выдвижения политических условий. Но столь же очевидно, что в рамках нынешней модели, которая была реализована начиная с девяностых годов, этого сделать невозможно. И раз так — то выдвигать новый проект и реализовывать его должны будут люди, не имеющие ни малейшего отношения к нынешнему режиму и категорически отказывающиеся продолжать обанкротившийся проект. Это ключевое условие.

Однако скорее всего, нас ожидает ряд последовательных событий — тот или иной вид дворцового переворота, выдвижение коллаборационистского лидера (да хоть Навального), который сдаст всё в обмен на снятие части санкций. Ну, и обязательства заплатить за все преступления нынешнего режима, конечно. Поколения на три-четыре вперед. Вот такой сюжет Запад устроит абсолютно. И именно его и будут продвигать.

Кстати, начавшееся бегство журналистов-пропагандистов из страны можно рассматривать и с несколько необычного ракурса: кто-то ведь должен будет зачитывать декреты новой власти. Вряд ли такую честь доверят нынешним певцам режима, безвылазно сидящим в телевизоре. А вот сбежавшие на Запад и триумфально вернувшиеся — очень даже подходят для того, чтобы первыми сообщить миру о новой свободной России.

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