Мнение: О полном банкротстве Запада… Процесс уже запущен?

Ну вот и приближается тот волшебный момент, который с тревогой и надеждой ждут миллионы россиян, оказавшихся после 24 февраля в новой реальности. Мечтали они, что жёсткие западные #санкции, вызвавшие быстрый рост потребительских цен и печальную неопределённость ближних и дальних перспектив, обернутся против их же инициаторов? Ну вот…

Пусть и не сразу, но… правда победит, #Россия воссияет, а вороги будут повержены и опозорены.

На этот исход сам кремлёвский рупор Дмитрий Песков намекнул. А уж ему-то виднее.

Страны Евросоюза, вводя санкции против российских предпринимателей, занимаются «бандитизмом на государственном уровне». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он констатировал «крах святости частной собственности» и опасность ведения бизнеса в ЕС.

«К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, по сути, являются и международными предпринимателями, потому что их компании действуют по всему миру и имеют абсолютно международный статус, — поэтому, конечно, то, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовёшь [иначе] как бандитизмом на государственном уровне. Это отчётливо демонстрирует, наверно, крах святости частной собственности и частного бизнеса и демонстрирует, наверно, опасность ведения бизнеса там», — сказал главный спикер Кремля журналистам. Ну а тут уже и до «краха» самого Запада рукой подать: от него как от «бандита» начнут отворачиваться и бежать даже сателлиты.

Запад, в том числе #США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала военной спецоперации 24 февраля. Они ограничили работу нескольких российских банков и компаний, ввели персональные ограничения в отношении бизнесменов и чиновников, заблокировали возможность использования золотовалютных резервов ЦБ РФ. При этом #ЕС в качестве основания для введения санкций в отношении российских бизнесменов указывал в том числе встречу с президентом Владимиром Путиным 24 февраля, на которой обсуждалась ситуация в отечественной экономике в условиях новых западных мер.

Кстати, под рестрикции попал и сам Дмитрий Песков, а также и его жена, знатная фигуристка Татьяна Навка. В общем, у пресс-секретаря главы государства были в том числе и глубоко личные причины начать громко вещать о «крахе святости частной собственности» в Европе, где он с семейством в одночасье стали изгоями.

Но, кажется, «несущий пургу» винтик огромной кремлёвской машины не понимает одну простую вещь. Защита закона не распространяется на того, кто идёт против него. Поэтому собственность, являющаяся орудием преступления или способствовавшая его совершению, на раз-два конфисковывается — и это законно. Поэтому «колумбайнер», стреляющий в других людей, может быть убит без лишних церемоний — и это также законно. Более того, это справедливо.

Ещё раз. Выход из правового поля автоматом снимает защиту обычного права. И вводит в действие совсем другие правила и нормы, не гарантирующие нарушителю ничего. По крайней мере, до возвращения ситуации в правовое поле: у сдавшегося нарушителя, например, какие-то права, пусть и ограниченные, всё же появляются.

По такой примерно схеме всё это работает. Даже странно, что этого якобы не понимают вроде бы взрослые люди.

Так что у тех, кто сейчас смотрит за действиями Запада, во многом и правда беспрецедентными, едва ли к нему много вопросов. Ситуация понятна, как Божий день. И тревоги по поводу «опасности ведения бизнеса» возникают разве что у маргиналов. Которые, возможно, научатся на чужом примере.

А вот насчёт возможного банкротства западного мира из-за «краха святости частной собственности» — тут бы некоторым больше другими вещами озаботиться. Ведь пока обанкротился, причём не только в моральном плане, разве что #Кремль, нет?

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