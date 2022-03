СМИ: Брюс Уиллис готовится уйти из кино из-за серьезных проблем с памятью

Культовая звезда боевиков Брюс Уиллис, как сообщает издание The New Zealand Herald, скоро завершит актерскую карьеру. Якобы у 66-летнего актера прогрессирует потеря памяти (деменция) и ему становится все сложнее сниматься в кино. И, согласно теории его фанатов, перед уходом из кино он спешит сняться в как можно большем числе фильмов не самого высокого качества и заработать достаточно денег, пока еще может запомнить текст.

Как заметили интернет-пользователи, по данным крупнейшего сайта с базой данных мирового кинематографа IMDb, в 2022 году Брюс снимется не менее чем в 11 картинах, о которых большинство людей даже не слышали: “Крепость-3”, “Райский город”, “Белый слон”, “Комната проводов”, “Исправительные меры”, “Умри как любовники”, “Не в том месте”, “Крепость: Снайперский глаз”, “Вендетта”, “День, чтобы умереть” и “Бензиновый переулок”. В 2021 году, несмотря на пандемию, в прокат вышли семь картин с ним, названия большинства из которых даже не были русифицированы. А, к примеру, на “Кинопоиске” в последние годы фильмы с Брюсом не набирают больше 6 баллов из 10.

Месяц назад, в феврале, на YouTube-канале Half in the Bag вышло видео с названием The Bruce Willis Fake Movie Factory (“Фабрика фальшивых фильмов Брюса Уиллиса”), в котором говорится, что уже давно Уиллис снимается с “ухом” – то есть ему подсказывает текст суфлер.

О проблемах со здоровьем у Брюса одним из первых заговорил режиссер Мэтт Эскандари, в трех фильмах которого снялся “крепкий орешек”.

Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис. Я видел, каково это – работать с ним в последние несколько лет, – написал режиссер на Facebook в комментариях под видео.

Правда, о проблемах со здоровьем Брюса Уиллиса говорят уже давно. Якобы еще в 2015 году он использовал наушник-суфлер во время своего дебютного спектакля на Бродвее. В постановке по книге Стивена Кинга “Мизери” (Misery) он сыграл Пола Шелдона. Также актер испытывал серьезные трудности во время съемок фильма режиссера М. Найта Шьямалана “Стекло” (2019).

Во время съемок фильма “Стекло” сотрудники постоянно сокращали и редактировали сцены, заставляя его повторять реплики, потому что он не мог их запомнить, это было ужасное зрелище, – рассказал источник изданию The New Zealand Herald. – В большинстве сцен он был одет в балахон, и почти все время использовали его двойников. На съемочной площадке он не улыбался, и его всегда сопровождал ассистент, чтобы направлять его, куда идти. И хотя у него не было официально диагностировано слабоумие, он уже несколько лет борется с этой болезнью.

А в январе 2021 года американское издание “ОК!” писало, что Уиллис борется с потерей памяти и старается как можно больше времени проводить с семьей. При этом, по словам инсайдеров журнала, его близкие стараются сохранить диагноз в тайне. Также он старается проводить больше времени со своей женой Эммой Хеминг-Уиллис, их маленькими дочерьми Мэйбл и Эвелин, а также поддерживается хорошие отношения с бывшей женой Деми Мур и их дочерьми – Румер, Скаут и Талулой.

Семья Брюса всегда следит за тем, чтобы у него не было недостатка в поддержке и заботе, в которых он постоянно нуждается. Печально, что люди смеются над ним, – говорит источник.

И правда, первое время работники фильмов рассказывали в социальных сетях о лени и заносчивости Брюса, и только с годами стало ясно, что проблема не в его характере. По другой теории, Брюс снимается в таком огромном количестве низкопробных боевиков не по своей воле – но аргументов в ее пользу нет.