 

Павел Табаков: 10 коротких вопросов

16.03.2022, 21:25, Разное
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На что потратили свой первый гонорар/зарплату?

Первую свою зарплату я потратил на одежду: купил пальто и парку.

Помните свою первую любовь?

Да, конечно, помню.

Какое самое странное сообщение приходило вам в direct?

Я не читаю direct.

Самый безумный поступок на сегодняшний день?

Я его пока еще не совершил. Все впереди.

В детстве мы с сестрой чаще всего…

Играли в прятки дома!

Если бы вы не стали актером, то кем бы стали?

Жизнь невозможно повернуть назаааааад…

Если бы одну песню можно было бы сделать гимном своей жизни, какая бы это была композиция?

Mr. Brightside – The Killers.

Какую книгу хотели бы озвучить?

Одну уже озвучил – 18 марта в ЛитРес выходит аудиокнига Виктора Пелевина “Empire V” с моим голосом (кстати, по этой книге снят одноименный фильм со мной в главной роли). А так еще хотелось бы книгу “Герой нашего времени” М.Ю. Лермонтова.

Что самое сложное в озвучке аудиокниг?

Приходится долго читать вслух. А еще раздражает, когда запинаешься.

Больше всего в жизни я хотел бы сыграть…

Пока не придумал.



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