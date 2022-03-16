Мнение: ЛНР идет в Украину?

Сегодня вдруг появилась весьма двусмысленная и, в общем, обнадеживающая новость:

КоммерсантЪ:

“В ЛНР разрешили расплачиваться гривной, но запретили покупать и продавать ее за рубли

Правительство Луганской народной республики временно разрешило использовать наличную украинскую гривну на территории республики, при этом безналичные расчеты в регионе должны осуществляться только в рублях. Также в ЛНР запретили местным финансовым организациям продавать и покупать гривну за российские рубли.

Как сообщил министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов, теперь все предприятия ЛНР смогут принимать к оплате наличную украинскую гривну, за исключением монет. Также предприятия должны будут указывать цены за товары и услуги сразу в двух валютах: в рублях и гривнах”.

Казалось бы – с чего бы это? В условиях победоносного наступления ВСР по всей территории бывшей Украины и скорого падения Киева – вдруг независимая (sic!) народная республика, признанная в этом качестве Российской Федерацией, ни с того, ни с сего разрешает расплачиваться на своей территории гривнами, хотя до этого – когда никаким победоносным наступлением еще и не пахло – никаких наличных гривен не допускала?

Возможно, коль победоносное наступление временно зашло в тупик, ЛНР таким образом готовится, как того требуют Минские соглашения, войти все-таки в состав Украины “на особых условиях”, как оно было задумано изначально? Тогда понятно, зачем на территорию возвращается гривна. Заранее, в знак “доброй воли”. Может быть, проступают контуры будущего мирного соглашения: Украина признает переход Крыма в РФ, примет ЛНР/ДНР на правах особых субьектов – ну и на этом всё, войне конец?

Понятно, что такой исход будет полным поражением и крахом изначального замысла – но, впрочем, агитпропу, если постараться, можно попробовать продать сие российской невзыскательной публике и как “победу”. Почему нет? Соловьев переобуется в воздухе, Яша Кедми подтвердит (он, похоже, окончательно впал в скепсис).

Правда, санкции при этом никто не снимет. Боюсь – ни одной. Но что об этом переживать – их в любом случае не снимут.