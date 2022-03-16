Разработка российских ученых сократит объем пластиковых отходов

При разложении полимеров в атмосферу выделяются опасные для окружающей среды и живых организмов химические соединения. Эксперты из Российской Федерации создали технологию, с помощью которой можно утилизировать пластиковые отходы и получать из них строительные материалы.

В процессе работы авторы проанализировали основные физико-химические свойства полимерных отходов. Результаты показали, что наиболее безопасными для вторичной переработки являются полиэтилены низкого и высокого давления.

Таким образом, были выявлены критерии, оценивающие технологическую возможность использования полимерных отходов и риск образования опасных для человеческого организма и окружающей среды соединений.