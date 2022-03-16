 

Ученые МГУ разработали вакцину от сибирской язвы на основе вируса табачной мозаики

16.03.2022, 21:20, Новости дня
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Научные сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова поделились успехами своей новой работы, в процессе которой им удалось создать вакцину от сибирской язвы при помощи вируса табачной мозаики.

Специалисты обратили внимание на то, что при термической обработке палочковидного вируса табачной мозаики происходит его структурная перестройка, что способствует образованию сферических белковых частиц. Они обладают уникальными свойствами, позволяющими использовать их в качестве универсальной платформы для создания вакцины от сибирской язвы.

Лекарственное средство уже было проверено на животных и в процессе работы продемонстрировало свою высокую эффективность.



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