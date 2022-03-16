Мнение: Все поставленные задачи безусловно будут решены

Из заявлений Путина относительно операции на Украине.

Операция ВС России на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами.

Тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения. Москва до начала операции предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но они отказались. Все поставленные задачи безусловно будут решены.

Если бы российские войска остановились на границах Луганской и Донецкой Народных Республик, это не стало бы окончательным решением, не сняло бы угрозы для России

Россия не собирается оккупировать Украину.

Задачи штурмовать крупные города не стояло.

Удар по Донецку 14 марта это кровавый теракт.

Россия не допустит, чтобы Украина оставалась плацдармом для антироссийских действий.

Всей планете приходится расплачиваться за амбиции Запада, миф о «золотом миллиарде» рушится.

Запад пытается убедить своих граждан, что их трудности – результат действий России, но это ложь.

Санкции против РФ бьют по самим европейцам и американцам, «не надо перекладывать с больной головы на здоровую».

США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы – теперь каждый знает, что резервы государства могут просто украсть.

Россия – в отличие от западных стран – будет уважать право собственности.

Аресты зарубежных активов РФ и бизнеса – урок для российских предпринимателей, нет ничего надежней инвестиций на родине

Мы теперь знаем, кто трусливо предал своих партнеров и не выполнил обязательства перед работниками.

Пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия.

Уверен, что после блокировки счетов РФ на Западе многие страны будут конвертировать свои резервы в товары, что усилит дефицит.

Очевидно, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике.

Более того, они сами ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам. Да вообще всему миру.

Подчеркну, санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где проживает больше половины населения земного шара. Именно эти государства представляют собой быстро растущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики, в их числе и Россия.

«Империя лжи» Запада бессильна против правды и справедливости, Россия продолжит доводить свою позицию для всего мира

И так далее. Исходя из заявлений, операцию будут доводить до конца так или иначе.

Экономику ждут структурные изменения. Деньги печатать не будут, но инфляция усилиться. Также анонсирован рост безработицы.

В целом, официальная позиция РФ с 24 февраля существенных изменений не претерпела.

Холодная война с "Империей лжи" это надолго

А и да.

Россию ждет естественное самоочищение общества.

Запад делает ставку на пятую колонну, национал-предателей, такие ментально находятся там, на Западе, а не в России. Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на последствиях санкций.

Народ сможет отличить патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их как случайно залетевшую мошку. Естественное самоочищение общества укрепит нашу страну.

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