Я его реально любила – Личное мнение

Оказывается, Дава был настоящей любовью Бузовой.



Фото: Соцсети

Видимо, дела у гОленьки — совсем плохи, раз она решила попиариться на Даве. На Даве, чей звёздный час настал, когда я написала о нём пост.

Процитирую Бузову (ну, или её пиарщика):

Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил…и это меня возвращает в реальность.

Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви…я … его реально любила.

В общем-то, понятно, что в случае гОленьки — это жест отчаяния: боты в новую социальную сеть за ней не перетекли. Надо как-то выживать в условиях изменившейся реальности.

В ход пошли видео из прошлого, когда Бузова не была ещё такой отёкшей.

https://t.me/lenamiro/11136

Я бы не писала об этом пост, если бы не один нюанс: скучать по тому, кто был с тобой, пусть и причиняя тебе боль, свойственно многим. Возможно, даже и вам.

Это — инфантилизм души. Так любят подростки: страдая, делая друг другу больно, расставаясь и возвращаясь.

Любовная любовь на накале эмоций чужда людям взрослым, состоявшимся духовно, знающим, что такое — серьёзные трудности в жизни.

Бузова обзавелась птозом зрелого человека, но зрелой так и не стала. Всё пытается быть припевочкой, звездой для подростков, не понимая, что дети не выбирают себе в кумиры 38-летних тётенек.

Страдать по тому, кто обидел, — это быть откровенно неумной женщиной.

Сами-то страдали? Скучали? Прозрели? Чем дело кончилось?

Я вас слушаю очень внимательно.

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