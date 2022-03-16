Похудеть, улучшить фигуру и просто хорошо себя чувствовать: упрощенные упражнения йоги для начинающих

На протяжении тысячелетий разрабатывались практики йоги, которые помогают нам оставаться в хорошей физической форме и чувствовать себя здоровыми. Йога является частью традиционной индийской медицины, аюрведы, и недаром в последние годы она переживает настоящий бум в развитых странах мира. Поскольку упражнения довольно сложны и, следовательно, труднодоступны для неопытных, мы собрали несколько упрощенных тренировок для начинающих, чтобы вы могли их попробовать.

Небольшая йога-тренировка для пресса, ног, ягодиц подойдет тем, кто хочет подтянуть тело и немного похудеть. Помните, что вы не должны делать движений, которые причиняют боль, а двигаться следует настолько, насколько позволяет ваше тело в данный момент. Прежде чем приступать к упражнениям, следует немного размяться. Побегайте на месте несколько минут или потанцуйте под любимую музыку.

Йога для брюшного пресса. Поза планки (пхалакасана)

Поза планки — базовое упражнение, которое эффективно тренирует не только живот, но и плечи, мышцы спины, а также волю. Да, вы правильно поняли, требуются воля и дисциплина, которые помогут воплотить мечту о красивом теле.

Лягте лицом вниз на коврик. Подведите локти под плечи и оторвите тело от пола. Представьте, что вы палка, и держите свое тело в напряжении. Убедитесь, что ваши локти расположены точно под вашими плечами. Не позволяйте бедрам провисать. Задержитесь в этом положении на 20 секунд. День за днем увеличивайте время, чтобы дойти до минуты. Повторите это упражнение 3-4 раза, отдыхая одну минуту между подходами.

Поза боковой планки (васиштхасана)

Это упражнение нацелено на косые мышцы живота и создает красивую талию. Лягте на бок. Поместите локоть (или руку — для более сложного упражнения) под плечо и оторвите тело от пола. Здесь также создайте и поддерживайте хорошее напряжение тела, чтобы оно оставалось прямым. Не позволяйте ему провисать. Убедитесь, что вы дышите ровно. Удерживайтесь в таком положении от 10 до 30 секунд. Проработайте другую сторону. Повторите боковую планку по 3 раза на каждую сторону.

Упражнения йоги для тонких ног. Поза воина 2 (вирабхадрасана 2)

Это упражнение укрепляет бедра и стабилизирует. Встаньте на коврик так, чтобы ваши ноги образовали букву “Л”. Теперь поверните переднюю ногу, бедра, туловище и голову вправо. Опускайте тело, пока правое бедро не окажется параллельно полу. Держите верхнюю часть тела вертикально и поднимите руки, разведя их в разные стороны. Задержитесь в этом положении на 10 секунд. Затем повторите на левую сторону тела. Можно постепенно увеличивать время до минуты. Здесь тоже желательно сделать по три повторения на каждую сторону.

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Тренировка для подтянутых ягодиц. “Саранча” (шалабхасана)

В этом упражнении вы задействуете все группы мышц. Лягте на коврик лицом вниз. Ступни и бедра соприкасаются, руки находятся рядом с телом. Со следующим выдохом напрягите ягодицы и оторвите ноги и верхнюю часть туловища от пола. Удерживайтесь в этой позе 10 секунд. День за днем увеличивайте время, постепенно доведя до минуты. Каждый раз следите, чтобы ваше дыхание было ровным.

Поза моста в йоге (сету бандха сарвангасана)

Для этого упражнения примите позу, как если бы вы собирались качать пресс: лягте на коврик лицом вверх, согните колени так, чтобы вы могли обхватить лодыжки руками. Со следующим выдохом поднимите таз к потолку. Прижмите подбородок к груди. Убедитесь, что ваш вес лежит на плечах, а не на шее. Вначале удерживайтесь в таком положении от 10 до 30 секунд. Постепенно время можно увеличивать. Повторите 3 раза, отдыхая до минуты между подходами.

Поза воина 3 (вирабхадрасана 3)

Это упражнение тренирует все тело и помогает научиться хорошо держать равновесие, а также положительно влияет на осанку. Встаньте на коврик. Зафиксируйте взгляд на твердом предмете перед собой. Перенесите вес тела на правую ногу, поднимите левую ногу, отводя ее назад, одновременно поднимая туловище вперед, пока не сможете удерживать равновесие стоя. Держите колено, несущее вес, слегка согнутым. Сохраняйте равновесие и дышите спокойно.

Получайте удовольствие, пробуя эти упражнения йоги на пресс, ноги, ягодицы. Не перенапрягайтесь — для вас физическая нагрузка не должна быть болезненной. При наличии проблем со здоровьем проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы исключить противопоказания для некоторых видов упражнений.