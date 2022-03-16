 

Байден заявил о предоставлении Украине 800 систем ПВО

16.03.2022, 20:45, Новости дня
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Власти США планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы, сообщил президент США Джо Байден.

«Данный пакет предполагает выделение беспрецедентной помощи Украине. Он включает в себя 800 систем ПВО, чтобы украинские военные могли останавливать самолеты и вертолеты <…>», – сказал американский лидер, передает ТАСС.

Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского Штаты нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним. Сейчас идет поиск вариантов передачи их Украине.

Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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