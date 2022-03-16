 

Муфтий: Аналоги операции РФ на Украине можно найти в истории Ислама

16.03.2022, 20:45, Новости дня
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Мусульмане РФ поддерживают проведение спецоперации на Украине, поскольку она направлена на обеспечение самообороны страны, сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов. В среду лидеры мусульманских организаций РФ приняли соответствующее заявление, в котором приводятся исторические аналогии из исламской истории.

«Во Владикавказе состоялась масштабная конференция, организаторами которой выступил Координационный центр мусульман Северного Кавказа при поддержке Фонда исламской культуры и науки образования.  Участие приняли представители органов власти северокавказских регионов, представители исламского духовенства. В том числе – помимо собственно представителей Координационного центра мусульман Северного Кавказа – также муфтии Татарстана, Башкирии, представители Республики Крым, Духовного собрания мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России», – рассказал Альбир Крганов.

«В том числе было рекомендовано и принято заявление мусульманских лидеров Северного Кавказа с разъяснениями позиции мусульман по отношению к специальной операции», – сообщил собеседник. Представители духовенства указали на исторические примеры защиты своего отечества мусульманами, того, как муфтии мусульман РФ призывали верующих помогать своему Отечеству, оберегать его», – сказал муфтий.

«Представители духовенства и ученые разъяснили – что спецоперация представляет собой действия, предпринимаемые для самообороны – и привели примеры таких действий из исламской истории. Есть прямая аналогия с тем, как сегодня Россия  обеспечивает свою безопасность, превентивно обороняясь от агрессии. В документе об этом очень четко и с примерами было разъяснено, зачитано и принято мусульманами из Координационного центра Северного Кавказа. Гости также поддержали эту инициативу», – подчеркнул Крганов.

Лидеры мусульманских религиозных организаций РФ выразили поддержку руководству страны и спецоперации российских Вооруженных Сил на Украине. – говорится в заявлении, ранее поступившем в газету ВЗГЛЯД. «В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим мужественным соотечественникам, которые в тяжелые моменты ставят интересы Родины выше собственных», – отметили представители духовенства. «В истории Ислама есть немало примеров разрешения (халяль) и оправданности превентивного удара по агрессору. Военные действия посланника Аллаха (мир ему и благословления Аллаха) были оборонительными, а не наступательными войнами», – отметили руководители российских исламских организаций.

Духовные лица упомянули битвы и походы, происходившие при жизни пророка Мухаммада, в которых участвовал и которыми руководил сам основатель исламской веры:  «Примером этому может служить поход на Бану Мусталик, битва при Табуке, битва при Хайбаре и битва при Му’те. Все они носили превентивно-оборонительный характер».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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