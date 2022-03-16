 

Блинкен заявил о постоянной возможности властей США общаться с руководством России

16.03.2022, 20:45, Новости дня
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Американские власти обладают возможностями общения с руководством РФ по ситуации на Украине, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое дал Национальному общественному радио США.

Госсекретаря спросили, есть ли у США какой-либо канал связи, открытый сейчас для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Украине.

«Всегда есть пути общения… Различные лидеры, страны стремились общаться с ним (Путиным), возможно, даже продолжают общаться с ним. Конечно, Украина разговаривает с Россией», – сказал Блинкен, добавив, что «в конечном счете, дипломатия должна стать частью решения этой проблемы, но это зависит» от России, информирует ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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