Блинкен заявил о постоянной возможности властей США общаться с руководством России

Американские власти обладают возможностями общения с руководством РФ по ситуации на Украине, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое дал Национальному общественному радио США.

Госсекретаря спросили, есть ли у США какой-либо канал связи, открытый сейчас для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным по ситуации на Украине.

«Всегда есть пути общения… Различные лидеры, страны стремились общаться с ним (Путиным), возможно, даже продолжают общаться с ним. Конечно, Украина разговаривает с Россией», – сказал Блинкен, добавив, что «в конечном счете, дипломатия должна стать частью решения этой проблемы, но это зависит» от России, информирует ТАСС.