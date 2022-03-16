 

Мнение: Пятая колонна

16.03.2022, 20:43, Разное
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Путин из бункера провел очередное совещание с телевизором. И выступил с речью. Все идет по плану, но есть пятая колонна, которая мешает его осуществлению.

Можно было ничего и не говорить. Все, как всегда. Человек в принципе неспособен на анализ и признание собственных ошибок, просчетов и провалов. У него всегда виноват кто-то.

Из сказанного любопытно, наверное, лишь то, что теперь к пятой колонне причислены владельцы вилл в Майами и Ривьере, которые «ментально находятся там, а не с Россией». Чем дальше, тем более грозным был тон: «Подобные люди могут и мать родную продать, только лишь бы им разрешили сидеть в прихожей у высшей касты».

Здесь, конечно, вождь высказался о сокровенном. Проецируя свои собственные интересы и желания. Мелкая знать всегда копирует вышестоящих. Нелепо обвинять ее, не говоря о своем личном окружении и себе самом. Часы на правой руке, всеобщие занятия по карго-каратэ или горными лыжами — это такое же стадное поведение, как и воровство и стремление на Запад. Чиновники пожиже всего лишь копируют поведение тех, кто наверху. Вы сами подаете им пример, и сами отбираете такое отребье, чтобы теперь вдруг сетовать на «ментально неправильных» владельцев вилл и фазенд.

Теперь, ребята, вы живете в том, что создали сами. И обвинять можно только себя. А не хочется, понимаем…

Источник: Эль Мюрид



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