 

Первая целиком отечественная видеокарта «ЭлМИ-1» оказалась китайской подделкой под GeForce 1050Ti

16.03.2022, 19:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты заявили, что первая полностью российская видеокарта «ЭлМИ-1» («электронный модуль изображения, модель №1») оказалась не вполне отечественной разработкой – тестовый образец, который был предоставлен компьютерным СМИ для изучения, представляет собой китайскую подделку под видеокарту GeForce 1050Ti.

В действительности в графическом адаптере установлен устаревший чип GF106, причём с явными следами многолетней эксплуатации. Его BIOS перепрошит таким образом, чтобы представляться системе моделью 1050Ti, а российское название можно прочитать только на наклейках. Видеокарту оснастили двумя кулерами неизвестного производителя с RGB-подсветкой, которая никак не регулируется из ОС. Эту функцию разработчики назвали «уникальным световым шоу в виде радуги».

Исследователи считают, что реальная стоимость подобной видеокарты составляет не более 20-30 долларов, в то время как её создатели – студенческий центр «IN-новация» при Сколково – оценивают новинку в 49,990 рублей. По их словам, разработка заняла всего две недели, а вывести модель на рынок при должных вливаниях удастся через полгода.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Конституционный суд признал 51-ю статью Конституции неконституционной

13.09 / Илон Маск анонсировал запуск корабля Starship на высоту более 18 километров

27.02 / Ку-Клукс-Клан призвал своих членов быть менее белыми

09.12 / Только 1 процент женщин “Мамбы” разочарованы в мужчинах

16.02 / Журналист Шарапов о судьбе Белоруссии в случае ухода Лукашенко: Наступит период хаоса

19.12 / “Если этот косматый не будет моим мужем, лучше повеситься на этой люстре”: как зарождалась любовь Николая Караченцова и Людмилы Поргиной

15.11 / Под крылом самолета: кофе, сок (напитки, которые не стоит пить во время полета)

19.10 / Настя Каменских показала фанатам вблизи свою зону бикини

09.07 / «Пьяных оргий не боялась»: Милявская запретила дочери ехать на дачу из-за коронавируса

19.10 / Екатерина Ковальчук закатила истерику из-за страха перед насекомыми на “Форт Боярде”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика