Первая целиком отечественная видеокарта «ЭлМИ-1» оказалась китайской подделкой под GeForce 1050Ti

Специалисты заявили, что первая полностью российская видеокарта «ЭлМИ-1» («электронный модуль изображения, модель №1») оказалась не вполне отечественной разработкой – тестовый образец, который был предоставлен компьютерным СМИ для изучения, представляет собой китайскую подделку под видеокарту GeForce 1050Ti.

В действительности в графическом адаптере установлен устаревший чип GF106, причём с явными следами многолетней эксплуатации. Его BIOS перепрошит таким образом, чтобы представляться системе моделью 1050Ti, а российское название можно прочитать только на наклейках. Видеокарту оснастили двумя кулерами неизвестного производителя с RGB-подсветкой, которая никак не регулируется из ОС. Эту функцию разработчики назвали «уникальным световым шоу в виде радуги».

Исследователи считают, что реальная стоимость подобной видеокарты составляет не более 20-30 долларов, в то время как её создатели – студенческий центр «IN-новация» при Сколково – оценивают новинку в 49,990 рублей. По их словам, разработка заняла всего две недели, а вывести модель на рынок при должных вливаниях удастся через полгода.

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