Прокат тележек в гипермаркетах может подорожать в два раза

Минпромторг предупредил россиян о возможном росте цен на прокат средств транспортировки продуктов внутри магазинов. По оценкам экспертов, аренда тележек может взлететь дважды в течение ближайшей недели.

Как пояснили в ведомстве, тележки как и большинство внутреннего транспорта, не принадлежат российским компаниям напрямую, а предоставляются компаниями-лизингодателями на основе двухсторонних договоров. Однако в связи с последними событиями в мире и стране зарубежные фирмы могут отказаться от российского рынка.

Последний российский подшипниковый завод им. маршала Жукова был закрыт еще в 1998 году. Поэтому, как сообщает источник в ведомстве, ситуация с поставками запчастей для сохранившегося парка находится в критическом состоянии.

«Скрывать не буду, цена проката – это только первые последствия санкций. Если в ближайшее время ситуация не измениться, то боюсь, что мы не сможем даже гарантировать полноценный расчет баллами по картам лояльности наших клиентов», – прокомментировал финансовый директор сети гипермаркетов «Лента» Владимир Задорнов.

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