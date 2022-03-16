 

Страны НАТО решили продолжать предоставление помощи Украине

16.03.2022, 19:24, Новости дня
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Страны НАТО решили продолжать предоставление военной и финансовой помощи Украине, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Он также заявил, что саммит НАТО на следующей неделе рассмотрит долгосрочные последствия конфликта на Украине для обороны альянса. Главная задача экстренного саммита Североатлантического альянса, который пройдет 24 марта, – это обеспечение единства по оказанию помощи Украине и ответу на действия России, информирует ТАСС.

«Саммит НАТО на следующей неделе обеспечит наше единство в предоставлении помощи Украине, а также в координации наших усилий, которые заключаются в том, чтобы обязать Россию заплатить по счетам», – отметил Столтенберг.

Кроме того, по словам Столтенберга, НАТО должна пересмотреть меры коллективного сдерживания, увеличить силы в восточной части альянса. Он подчеркнул, что страны НАТО единогласно считают, что альянс не должен развертывать силы на Украине.

«Союзники [НАТО] едины в том, что НАТО не следует размещать силы на Украине или в небе над ней, потому что мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не распространился за пределы Украины», – сообщил генсек.

По его словам, страны – члены НАТО видят гуманитарный кризис, связанный с текущей ситуацией, и понимают, что прямое военное столкновение между Россией и НАТО приведет к более масштабным и разрушительным последствиям.

Столтенберг также добавил, что альянс не планирует развертывать миротворческую деятельность на территории Украины. Он добавил, что военное командование НАТО имеет возможности для связи с российскими коллегами в случае необходимости. При этом CNN утверждает, что НАТО не может связаться с Россией по линии деконфликтинга и посредством письменных обращений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил конгресс США предоставить Украине системы ПВО, включая С-300 в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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