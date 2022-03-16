 

Путин заявил об отсутствии планов оккупировать территорию Украины

16.03.2022, 19:24, Новости дня
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Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с целью оккупировать страну, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России.

Говоря о решении начать спецоперацию на Украине, Путин подчеркнул, что другой возможности урегулировать ситуацию не было.

«Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. В этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», – передает ТАСС со ссылкой на слова президента.

Путин добавил, что тактика ВС РФ при проведении специальной военной операции полностью себя оправдала.

«Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», – добавил он.

Он также рассказал, что украинскую сторону уведомили о возможности просто вывести свои войска из Донбасса, чтобы избежать кровопролития.

«Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», – заключил Путин.

Глава страны добавил, что остановка российских войск на границах ДНР и ЛНР не решила бы проблемы и не остановила бы угрозу.

«Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности РФ кроме проведения специальной военной операции. И все поставленные задачи безусловно будут решены», – сообщил он.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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