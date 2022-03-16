 

Международный Суд ООН потребовал, чтобы Россия приостановила военные действия на территории Украины

16.03.2022, 19:13, Разное
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Сегодня Международный Суд ООН огласил решение о временных мерах, связанных с иском Украины, обвиняющей Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида.

Международные судьи 13 голосами «за» при двух «против» обязали Россию немедленно приостановить военные действия в Украине, начатые 24 февраля 2022 года. Они также все единогласно призвали обе стороны по делу не предпринимать никаких действий, которые могут усугубить или расширить спор, являющийся предметом рассмотрения в Суде.

нет войнеС просьбой принять «временные меры» по защите украинского народа до вынесения окончательного решения обратилась Украина, как истец по делу. 7 марта в Гааге в Суде прошли слушания, посвященные этому ходатайству.

В письме, направленном в субботу, 5 марта 2022 года, Российская Федерация проинформировала Суд о том, что она «решила не участвовать в устном разбирательстве, которое было назначено на 7 марта 2022 года». Россия заявила, что она вообще оспаривает юрисдикцию Суда по этому делу. Судьи сочли, что могут принять постановление по временным мерам без участия одной из сторон.

Временные меры являются своего рода временным судебным запретом. Их цель заключается в замораживании ситуации до тех пор, пока Суд не вынесет окончательного решения по спору.

Международный Суд ООН обладает двумя функциями: решает споры между государствами, а также выносит консультативное заключение по запросу Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

В настоящее время участниками Статута Суда являются 193 государства. Более 90 из них заявили о признании его обязательной юрисдикции. Кроме того, более 350 двусторонних или многосторонних договоров предусматривают юрисдикцию Суда по улаживанию споров.

Конвенция по геноциду была принята 9 декабря 1948 году. Ее участниками являются 152 государства, в том числе Украина и Россия, которые присоединились к этому документу в 1954 году.



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