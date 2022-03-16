 

Следком возбудил дело против блогера Белоцерковской за фейки о ВС РФ

16.03.2022, 19:00, Новости дня
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Предприниматель и блогер Вероника Белоцерковская стала фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России, сообщили в пресс-службе СК.

«В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил Российской Федерации»)» – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что ей грозит теперь либо штраф от 3 млн рублей, либо 10 лет колонии. Следствие заявляет, что в марте 2022 года Белоцерковская в соцсетях опубликовала несколько записей. В них под видом достоверных сведений якобы содержалась ложная информация об использовании ВС РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины в ходе спецоперации.

Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и ВС России, посчитали в ведомстве. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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