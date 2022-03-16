 

Грузия назвала объемы закупок газа и электроэнергии в России

16.03.2022, 19:00, Новости дня
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Грузия в 2021 году закупила в РФ 15% от общего объема необходимого ей газа и 7% – электроэнергии, сообщил в среду глава Национальной регулирующей комиссии по регулированию энергии и водоснабжения Давид Нармания. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В течение последних лет обычный объем импорта газа из РФ в Грузию не превышал 10%, а остальное Грузия получает из Азербайджана, сообщил Нармания.

Рост прошлогодних поставок он объяснил «аварией на газопроводе в Азербайджане в феврале–марте». «Так что мы сильно не зависим от российского газа», – сказал Нармания.

В последние годы Грузия потребляет немногим менее трех миллиардов кубометров природного газа. Что касается импорта электроэнергии, он сказал, что ежегодно Грузия закупает от 1,5 до 2 млрд кВт/ч, из них 7% – в России.

Также Грузия импортирует электроэнергию из Турции и Азербайджана. «Высокой зависимости от РФ в этом отношении также нет», – сообщил глава комиссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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