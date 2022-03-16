 

Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов

16.03.2022, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, это позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел.

«Очень многое сейчас зависит и от инициативы руководителей субъектов федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах», – сказал глава государства на совещании по экономической поддержке регионов, передает РИА «Новости».

«Постановляю высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие, в том числе принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при необходимости решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, включая определение порядка и условий осуществления таких выплат», – цитирует текст указа ТАСС.

Также в документе говорится о сохранении доступности социальных услуг для россиян, обеспечении бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи.

Главам регионов поручено проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке труда и реализации мер проактивной поддержки занятости населения, включая организацию переобучения и повышения квалификации. В соответствии с указом, организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам должна быть оказана адресная поддержка, в том числе в виде предоставления денежных средств, другого имущества, льгот и преференций. Речь, среди прочего, идет об установлении особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития.

Кроме того, региональным властям поручено принять дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите россиян, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, и работающим в сфере патриотического воспитания. Еще одна мера, предусмотренная указом, касается содействия развитию внутренней трудовой миграции.

Главы регионов наделяются полномочиями по принятию «иных мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации, в том числе предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Зеленский призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа

03.07 / Сенатор США захотел заставить Трампа рассказать о собственности за рубежом

03.08 / NBC – открытие ресторанов в США привело к новой волне агрессии

14.02 / У Рижской думы поднимут флаг Украины

31.07 / Умер известный британский кинорежиссер Алан Паркер

09.11 / В COVID-реанимациях в Украине находится 3,6 тыс. пациентов – Ляшко

18.09 / Явка ко второму дню выборов превысила 30%

15.04 / Новые Audi A3 Sedan и A3 Sportback появились в России

04.04 / Представитель Украины выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу

14.12 / В Кировской области построили две улицы по нацпроекту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика