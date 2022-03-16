Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов

Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, это позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел.

«Очень многое сейчас зависит и от инициативы руководителей субъектов федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах», – сказал глава государства на совещании по экономической поддержке регионов, передает РИА «Новости».

«Постановляю высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие, в том числе принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при необходимости решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, включая определение порядка и условий осуществления таких выплат», – цитирует текст указа ТАСС.

Также в документе говорится о сохранении доступности социальных услуг для россиян, обеспечении бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи.

Главам регионов поручено проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке труда и реализации мер проактивной поддержки занятости населения, включая организацию переобучения и повышения квалификации. В соответствии с указом, организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам должна быть оказана адресная поддержка, в том числе в виде предоставления денежных средств, другого имущества, льгот и преференций. Речь, среди прочего, идет об установлении особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития.

Кроме того, региональным властям поручено принять дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите россиян, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, и работающим в сфере патриотического воспитания. Еще одна мера, предусмотренная указом, касается содействия развитию внутренней трудовой миграции.

Главы регионов наделяются полномочиями по принятию «иных мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации, в том числе предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».