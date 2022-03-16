Новым главой Центробанка назначен Константин Эрнст

Государственная дума утвердила на должность председателя Центрального банка Российской Федерации экс-главу «Первого канала» Константина Эрнста.

В голосовании приняли участие все парламентарии, кроме Владимира Жириновского, отсутствовавшего из-за болезни.

– Я благодарю Государственную думу, президента и правительство за доверие, обещаю приложить все усилия, чтобы оправдать возложенные на меня надежды. Я уже имел положительный опыт финансовой деятельности на телевидении. Уверен, справлюсь и на новом месте. Предстоит исправить немало ошибок, но я уверен, что мы справимся, – заявил Эрнст.

Сейчас новый председатель Центробанка находится в Финляндии и не может покинуть страну из-за коронавирусных ограничений. В связи с этим, первое время он будет работать в удалённом режиме. В этот период решения по ключевой ставке будут приниматься представителями силовых органов.

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