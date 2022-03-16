Андролог рассказал, как стресс влияет на выработку сперматозоидов



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Политическая и экономическая ситуация, возможная потеря работы и рост цен не могут не влиять на нашу психику. Многие люди сейчас испытывают напряжение, тревогу, апатию, постоянно находятся в состоянии стресса.

Стресс — это совокупность реакций организма на воздействие неблагоприятных факторов. Существуют два вида стресса:

Эустресс — нормальный стресс, он служит целям сохранения и поддержания жизни. Его задача укрепить организм и сделать его более стойким. «Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее» — эта фраза как раз об эустрессе.

Дистресс — патологический стресс, проявляющийся в болезненных симптомах и разрушающий организм.

Нас интересует дистресс, потому что именно он негативно влияет на многие процессы, в том числе на созревание сперматозоидов, так как в организме человека все взаимосвязано.

Лычагин Андрей

эксперт

Первый орган, который сталкивается со стрессом — это мозг. Когда сигнал стресса проходит через гипофиз, в кровь выбрасывается адренокортикотропный гормон (АКТГ). Он действует на надпочечники, в которых вырабатываются андрогены — мужские половые гормоны. Мозг «видит», что андрогенов более чем достаточно и прекращает их выработку. В результате идет нарушение созревания сперматозоидов. Но и это еще не все.

Представьте что, разные гормоны влияют друг на друга. И при отсутствии андрогенов надпочечников тормозится выработка андрогенов яичками (а это разные гормоны). Самое грустное, что при длительном стрессе железы могут атрофироваться «за ненадобностью».

Чтобы не допустить подобной ситуации, нам всем нужно уметь отдыхать и расслабляться. С помощью релаксации можно частично или полностью избавиться от физического или психического напряжения. Освоить методы расслабления легко, но тут важна мотивация и понимание того, зачем вам это нужно.

Как правильно снимать стресс:

следите за своим дыханием — если вы хотите оставаться спокойным, то длительность вашего выдоха должна быть больше, чем длительность вдоха.

добавьте концентрации — обратите внимание на окружающие вас предметы, назовите их мысленно на выдохе.

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В целом, методы борьбы со стрессом можно разделить на две группы.

Работа с эмоциональной составляющей стресса: релаксация, движение, ходьба, вкусная еда, ванна с успокаивающими травами и маслами, музыка, аутотренинг, массаж. Еще один способ отдыха — активизация обоих полушарий головного мозга, этой цели можно достичь, выполняя любые движения одновременно руками и ногами. Переключение внимания на другое занятие — на юмористический фильм, книгу или спектакль, хобби.