Внучка Олега Янковского Лиза получила свою первую большую кинонаграду

26-летняя актриса Елизавета Янковская удостоилась специального приза американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW) в Техасе за главную роль в фильме Василисы Кузьминой “Ника”. Актерская игра наследницы кинодинастии покорила компетентное жюри. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

Янковская создает образ, наполненный гневом, радостью, неуверенностью и тоской 20-летних. Она играет Нику Турбину – реально существовавшую личность, которая прославилась в детстве как поэтесса, но к 30 годам поняла, что зенит славы уже миновал, – говорится в релизе.

Драма “Ника” рассказывает о непростой судьбе самой юной советской поэтессы Ники Турбиной. Все детство Ника провела в разъездах с мамой по всему Советскому Союзу, читая свои стихи, и прославилась благодаря своему таланту и пронзительному слогу. Жизнь Турбиной трагически оборвалась в 27 лет – она погибла, выпав из окна. Роль матери Ники исполнила Анна Михалкова. В фильме также снялись Виталия Корниенко, Иван Фоминов, Иван Бровин, Полина Гальченко, Евгений Сангаджиев и другие. Режиссером картины стала дебютантка Василиса Кузьмина. Она также написала сценарий в соавторстве с Юлией Гулян. Продюсерами проекта выступили Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов и другие.

Картина Кузьминой стала единственной лентой на иностранном языке, представленной в основной программе. Кстати, 29-й фестиваль SXSW прошел в офлайн-формате впервые за два года из-за пандемии коронавируса.

Это было необыкновенно – снова собраться вместе спустя столько времени, и мы очень благодарны кинематографистам и зрителям, которые присоединились к нам на SXSW 2022 в Остине, штат Техас, на нашем первом очном мероприятии с 2019 года, – сказала вице-президент фестиваля Джанет Пирсон.

Олег Янковский с внучкой Лизой, 2005 год

Лиза Янковская – единственная дочь Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, внучка Олега Янковского и сестра Ивана Янковского. В этом году ее старший брат и отец получили премию “Золотой орел”: Филипп победил в номинации “Лучшая мужская роль в кино” за фильм Глеба Панфилова “Иван Денисович”, а Иван получил приз в категории “Лучшая мужская роль второго плана” в картине Алексея Нужного “Огонь”.

Кинодебют самой Лизы состоялся в 2017 году: она снялась у Авдотьи Смирновой в “Истории одного назначения”, где сыграла невестку Льва Толстого. В 2019-м Лиза появилась во втором сезоне сериала “Оптимисты” и в том же году получила свой первый приз – вместе с Александром Кузнецовым ей вручили специальную премию для молодых актеров Chopard Talent Award.

При этом в 2020-м она рассказала подписчикам, что у нее нет больших достижений в кино, и призналась, что пока только благодаря фамилии ей удается попасть туда, куда многим дорога закрыта:

Удобно быть артистом, особенно в артистической семье… То по блату зовут из-за семьи, то по блату из-за того, что парень (Александр Паль – ред.) – известный артист.

Иван и Лиза Янковские