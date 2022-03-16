 

Путин: Санкционную одержимость Запада не разделяют страны, где живет большая часть мира

16.03.2022, 17:35, Новости дня
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Антироссийские санкции Соединенных Штатов и их сторонников не поддерживают страны, где проживает больше половины населения мира, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России.

«Подчеркну: санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где проживает больше половины населения земного шара. Именно эти государства представляют собой быстрорастущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики», – приводит слова президента ТАСС.

Также в среду президент указал, что антироссийские санкции бьют по самим американцам и европейцам.

В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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