Мнения: Пора валить в деревню

Тревога, стресс и нервозность – кажется, сейчас это почти общие незваные гости. Есть разные варианты побега от этих состояний. Для некоторых это связано с психотерапией. Кто-то решается на более радикальные и часто панические шаги. Я лично принял для себя такую стратегию: искать в этом мире хаоса, тревоги, трагедии, драмы и неопределенности что-то позитивное. И с вами поделюсь. Не жалко.

Тревога, стресс и нервозность – кажется, сейчас это почти общие незваные гости. Есть разные варианты побега от этих состояний. Для некоторых это связано с психотерапией. Кто-то решается на более радикальные и часто панические шаги. Я лично принял для себя такую стратегию: искать в этом мире хаоса, тревоги, трагедии, драмы и неопределенности что-то позитивное. И с вами поделюсь. Не жалко.

Еще там – так вроде близко и так далеко одновременно, в прошлом уютном ламповом мире – я отправился с семьей из Москвы в деревню. На ПМЖ. Мы открыли ферму и маленький семейный ресторан при ней. За несколько лет вокруг в нашем районе образовалось крепкое местное сообщество. Кто школу открыл, кто столярную мастерскую, кто сыроварню, кто одежду шьет, кто хлеб печет, кто машины ремонтирует, кто рисует и программирует. В общем, несколько сот людей сформировали довольно дружеский круг тех, кто что-то производит и создает на местности.

И вот случилось то, что случилось. Я смотрю на многих своих московских знакомых из позапрошлой уже жизни и вижу людей, находящихся на грани нервного срыва (вне зависимости от их общественной и политической позиции). Да что на грани – многие уже за гранью этого самого срыва.

Поворачиваюсь к соседям и вижу совсем другие лица. Соседи, несмотря на понятную тревожную вовлеченность в события, заняты своим делом, они общаются друг с другом, помогают друг другу. Поддерживают друг друга. Тут совсем недавно соседи придумали новый способ поддержки: начали меняться плодами своих трудов. Сыр в обмен на уроки рисования, йога в обмен на автосервис и т. д. Мелочь, но какая приятная и обаятельная! В нашем фермерском «уазике» не стоит закрывать водительскую дверь слишком плотно – потом можно и не открыть (привет, УАЗ, ты при этом незаменим на дорогах!). Так вот, жена рассказывает, как за последнюю неделю уже дважды (!), оставляя машину на парковке в районном центре около школы, приходила и обнаруживала, что кто-то заботливо закрыл полуоткрытую дверь машины. Не слишком умелая – но забота! Спасибо, неизвестный сосед!

Вот это ощущение нашего маленького местного мира, где тебя окружают соседи, занятые своим делом и готовые тебя поддержать, – оно греет и создает ощущение безопасности. В то время, как некоторые бывшие мои согорожане москвичи пакуют чемоданы и ищут куда же отправиться, здешние жители (а из них большая часть такие же, как и я – переселенцы из мегаполисов) остаются здесь, чтобы, несмотря ни на что, строить свою жизнь и жизнь нашу общую.

Мне всегда казалось, что жизнь мегаполиса противоестественна. Когда я жил в Москве – то часто мог не знать даже имя соседа. Уделить малознакомому соседу пару часов, пригласив его на чай-рюмку просто потому, что мы встретились около дома – это немыслимо, ведь наше время так дорого. Мы же должны использовать каждую минуту максимально эффективно. А что мы создаем в этой нашей эффективной жизни мегаполисов? Что есть вспомнить вечером после работы? Что хорошего мы сделали за этот день нашим близким?

Острые кризисные ситуации всегда обнажают важнейшие проблемы, которые скрывались за пеленой ненужной ежедневной рутины. Так и сейчас весь этот ужас большого мира вокруг обнажил всю уязвимость цивилизации мегаполисов. Паника, тревога, озлобленность – против дружелюбия, взаимопомощи, поддержки.

Цивилизация малых городов и деревень оказалась на поверку гораздо более устойчивой. И не только психологически. Но и экономически. Вот, что на днях написали в соцсетях мои друзья столяры, на кровати производства которых мы спим: «Заказов очень много. Принимаем сейчас на май-июнь. Судя по тем картинкам, которые вы нам присылаете, закрылась не только «Икеа», но и другие поставщики мебели, привозившие ее из-за границы. Мы срочно ищем новых сотрудников, профессионалов столяров. Пишите в личку».

Запрос на ощущение безопасности сейчас, по всем социологическим опросам среди жителей мегаполисов, на первом месте. Около 35 процентов опрошенных в крупных российских городах назвали переезд в малый город или в деревню – возможным для себя способом найти более безопасный путь жизни. В прошлом году таких было более чем в 2 раза меньше. И запрос этот будет только расти. Огромные пространства страны диктуют логику их освоения. А освоение, в свою очередь, формирует более безопасную, устойчивую и дружелюбную среду. В которой хочется жить и творить.

И ни с кем не ссориться. И никуда не уезжать.

Теги:

спецоперация

,

Россия и Украина