 

Началась подготовка к съемкам продолжения экранизации повести Наринэ Абгарян “Манюня”

16.03.2022, 17:10, Разное
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Медиасервис Okko объявил о начале работы над двумя новыми сезонами экранизации повести Наринэ Абгарян “Манюня”. Комедийный семейный сериал о дружбе двух советских семей Абгарян и Шац стал очень популярным среди зрителей. Первый сезон, премьера которого состоялась 15 декабря прошлого года, посмотрели около 5 миллионов человек.

Я безумно счастлива, что экранизацию книги оценили как зрители, так и читатели, – говорит Наринэ Абгарян, автор повести “Манюня”. – Сериал не только рассказывает про счастливое детство, но и совершенно прекрасно его визуализирует. Уверена, что продолжение “Манюни” получится таким же солнечным и греющим душу, как и первый сезон. 
Я стала писателем в очень нелегкий период своей жизни. Чтобы как-то выйти из депрессивного состояния, я необъяснимым для себя образом написала смешную книжку. Сегодня мы живем в очень непростое время. Время, когда теряешь уверенность в завтрашнем дне. И именно сейчас очень важно продолжать писать книги, снимать фильмы, ставить спектакли, сочинять музыку и создавать картины. Не прекращайте мечтать, не предавайте себя. Мечты сбываются в том случае, когда в них веришь.

В продолжении сериала к основному актерскому составу (Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Карине Мнацаканян, Армен Маргарян) присоединится Грант Тахонян, известный своей ролью в сериале “Последний из Магикян”, который сыграет директора пионерлагеря “Колагир”.

Закадровый текст в первом сезоне сериала “Манюня” озвучили актрисы Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская, Елена Подкаминская и Марина Александрова, а роль бабушки главной героини озвучила Нонна Гришаева.

Действие сериала происходит в 1979 году на живописных склонах Армении. Манюня и Наринэ познакомились благодаря одному забавному происшествию: обе пели в хоре и однажды под ними рухнула сцена. Этот эпизод и стал началом крепкой дружбы девочек, за которой вскоре последовало и знакомство их родителей. Среди их забавной родни есть Ба — бабушка Манюни, своеобразная и строгая женщина с невероятной харизмой. Ее очень боялась Наринэ, но только до тех пор, пока не узнала, что та печет самое вкусное печенье в мире.



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