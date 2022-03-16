Рианна рассказала, как и где будет рожать: “Планирую устроить веселую вечеринку”

Барбадосская певица певица Рианна готовится впервые стать матерью. Своим интересным положением и тем, как она сейчас выглядит, беременная звезда гордится: каждый выход Рианны – это активное продвижение сексуальности беременных женщин. При этом до сих пор Рианна не рассказывала, как протекает беременность, где и как она собирается рожать.

На днях во время открытия магазина косметики и парфюмерии своего бренда Fenty Beauty в Лос-Анджелесе Рианна поделилась подробностями своей беременности. Она рассказала, что у нее начался третий триместр, и теперь меняется не только фигура, но и лицо.

Я трачу много времени на увлажнение и контурирование. Лицо становится немного круглым и пухлым. Нос начинает расширяться. Все является вызовом: начиная от того, как одеться и заканчивая тем, как накраситься. Но я люблю вызовы. Мне нравятся вещи, которые заставляют меня проявлять свои творческие способности, — рассказала певица.

А ее близкая подруга детства, доктор Сонита Александер в интервью иностранным СМИ поведала, что Рианна выбрала место родов. Как говорит Сонита, которая станет акушером знаменитой роженицы, Рианна намерена перед родами на родину, остров Барбадос. Кроме того, певица хочет рожать не в больнице, а дома.

Для нее (Рианны) день, когда она станет матерью, самый важный в жизни. Она хочет, чтобы это все прошло настолько волшебно, насколько это возможно. С ней будут самые дорогие люди – мама Моника, подруга-акушер Сонита. Рианна также планирует устроить веселую вечеринку по случаю рождения малыша, а частью обязательной программы родов станут спа-процедуры, – добавил в вышеизложенному инсайдер, близкий к певице.

На родах, конечно, будет присутствовать и отец будущего ребенка – Раким Майерс, которого меломаны знают как A$AP Rocky.

Рианна и A$AP Rocky

Напомним, Рианна подтвердила свою беременность в конце января. При этом беременность Рианны в сети обсуждали давно. Впервые об этом заговорили в ноябре, когда Рианне присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот.

С отцом будущего ребенка с A$AP Rocky Рианна начала встречаться в ноябре 2020 года. До него у Рианны был долгий роман с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем, с которым она рассталась в январе 2020-го.