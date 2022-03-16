Госдума начала процесс импичмента Байдена

Государственная дума инициировала процесс импичмента президента США Джозефа Байдена.

Парламентарии обвинили политика в государственной измене и утрате доверия среди российских граждан и жителей возглавляемого им субъекта федерации.

За отстранение Байдена с должности проголосовали все присутствующие на пленарном заседании 320 депутатов — что составляет более 2/3 от общего числа и достаточно для запуска процедуры. Рекордно низкая явка на собрании объясняется началом курортного сезона, а также подготовкой к посевным работам на приусадебных участках в районе Рублевского шоссе.

– Когда Байден выиграл выборы, никто не стал вмешиваться и мешать ему исполнять волеизъявление избирателей, хотя «Единой России», он изначально не нравился. Сейчас же, спустя год с лишним, мы понимаем, что Джо не справляется со своими обязанностями. Более того — он намеренно вредит всем жителям России и тем, кто его избрал. Санкции в отношении наших граждан, повышение в несколько раз цен на бензин в субъекте федерации, постоянные оскорбления и громкие заявления — не тот результат, который от него ожидали, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно докладу генерального прокурора, преступлений, совершенных президентом, достаточно для его беспроблемного импичмента и дальнейшего заключения под стражу. Рекомендовал арестовать Байдена и глава СПЧ Валерий Фадеев.

В случае, если Совет Федерации поддержит решение на завтрашнем заседании, с Джозефа Байдена будут сняты все полномочия и неприкосновенность. Досрочные выборы, как уверяет председатель ЦИК Элла Памфилова, будут организованы соответствующей территориальной избирательной комиссией в самые кратчайшие сроки.

Временно исполняющим обязанности президента США назначат 45-го президента США Дональда Трампа.

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