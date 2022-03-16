В Дании выразили готовность к миротворческой миссии на Украине

Датское руководство полагает, что страна может принять участие в миротворческой миссии на Украине, сообщил министр обороны страны Мортен Бедсков в ответ на предложение польского правительства направить на Украину международный миротворческий контингент.

«Если дело до этого дойдет, Дания готова участвовать. У нас есть многолетний опыт такой работы, и я определенно думаю, что это именно то, где Дания может помочь изменить ситуацию к лучшему», – сказал министр, передает ТАСС со ссылкой на Датское радио.

Дания также готова дополнительно помочь странам Прибалтики, если это поможет укрепить их военную оборону.

«В странах Балтии мы широко представлены самолетами F16 и солдатами и возглавляем там штаб. Но мы также готовы рассмотреть любые их пожелания», – указал он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.