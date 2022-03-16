Лавров назвал сроки введения в эксплуатацию АЭС «Аккую» в Турции

Атомную электростанцию «Аккую» в Турции планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«К 100-летию Турецкой Республики в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию первую в Турции атомную электростанцию «Аккую», которая сооружается при российском содействии», – цитирует Лаврова ТАСС.

Возведение этого объекта обеспечит надежное энергоснабжение турецких потребителей, подчеркнул он.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate, – «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость постройки – порядка 20 млрд долларов.

Турецкий президент Таийп Эрдоган заявлял о планах Анкары вслед за проектом АЭС «Аккую», разработанным в Росатоме, построить еще две атомные электростанции.