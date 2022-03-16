 

Лавров заявил о планах РФ встречаться с Украиной только для достижения результата

16.03.2022, 16:05, Новости дня
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Россия готова встречаться с украинской стороной только если это будет решать проблемы, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Лавров подчеркнул, что украинская сторона готова встречаться лишь ради картинки по телевизору, а в случае реальных договоренностей Киев их саботирует, передает его слова ТАСС.

«Поэтому мы извлекли очень серьезный урок из этих манер украинских лидеров. Теперь будем договариваться о встречах, которые будут реально иметь добавленную стоимость по всем ключевым вопросам, которые привели к нынешнему конфликту», – подчеркнул он. 

Ранее сообщалось, что Турция продолжает придерживаться правил конвенции Монтре о статусе проливов, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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