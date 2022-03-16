Мнение: Навального хотят оставить в колонии на 13 лет

22 марта в исправительной колонии № 2 города Покрова на выездном заседании Лефортовского суда Москвы будет оглашен приговор по уголовному делу в отношении Алексея Навального о «мошенничестве» с пожертвованиями ФБК* и «оскорблении» судьи. Обвинение запросило политику 13 лет колонии строгого режима.

От этого уголовного дела просто смердит политическим заказом. Очевидно же, что если бы Навальный не занимался политикой, если бы так яростно не критиковал власть и не разоблачал коррупционеров, то не было бы и уголовного дело.

В своем «последнем слове» на этом процессе Навальный сказал»:

«…Фонд борьбы с коррупцией станет глобальным. Мы учредим международную организацию Фонда борьбы с коррупцией (…) она станет больше, станет сильнее. Мы сделаем больше видео, мы сделаем больше расследований, разоблачим еще больше тех людей, которые мешают жить нашей стране. Поэтому Фонд борьбы с коррупцией будет только разрастаться и станет международным» (отсюда).

Для меня очевидно, что система власти панически боится Алексея Навального. Если бы не боялась, если бы Алексей был не страшен системе, то он был бы на свободе. Кого не боятся, тех не сажают, фабрикуя уголовные дела…

На снимке: процесс в исправительной колонии № 2 города Покрова, фотография отсюда

* Мосгорсуд признал ФБК экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ; внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию «иностранного агента».

—