СДВГ у взрослых: 4 признака, на которые стоит обратить внимание



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Мы часто слышим о синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей. Однако с возрастом эта особенность никуда не девается. Просто по мере развития и роста человека немного меняются симптомы и признаки СДВГ.

СДВГ — это нарушение развития нервной системы, которое влияет на исполнительные функции мозга, такие как способность концентрировать и удерживать внимание, планировать и организовывать, а также проявлять самоконтроль.

Во взрослом возрасте симптомы могут все еще присутствовать, но они могут стать менее очевидными. Ниже перечислены некоторые проявления взрослых признаков СДВГ, которые немного отличаются от детских. Эти признаки были опубликованы в австралийском руководства по СДВГ.

1. Человек не может расслабиться и остановиться

Вместо явной гиперактивности взрослые могут иметь внутреннее чувство беспокойства. Им может быть трудно расслабиться, их ум постоянно занят. Они могут чувствовать потребность всегда что-то делать и быть постоянно продуктивными.

2. Приступы организованности сменяются периодами подавленности

Вместо того, чтобы всегда быть дезорганизованными, как многие дети с СДВГ, взрослые могут испытывать периоды высокой организованности, за которыми следуют периоды подавленности и неспособности что-то делать. Этот период подавленности, который может длиться несколько дней, часто связан с дополнительными усилиями, необходимыми для предшествующего периода организованности.

3. Сильная прокрастинация

Прокрастинация может привести к трудностям в учебе или при выполнении рабочих задач. Она может повлиять на выполнение домашних дел и бытовой рутины, например, на своевременную оплату счетов и квитанций. Крайняя степень откладывания дел — когда человек делает все в последние часы перед дедлайном. Подобное поведение очень характерно для взрослых с СДВГ.

4. Плохое чувство времени

У взрослых это может привести к постоянной недооценке того, сколько времени займет работа или дорога на работу, что приводит к частым опозданиям или срывам сроков. В своих временных рассчетах человек может не учитывать перерывы на обед или проблки.

Многие из нас время от времени испытывают подобные симптомы. Стоит насторожиться, когда это происходит достаточно часто и приводит к значительным негативным последствиям в различных сферах жизни — например, нашей способности учиться, работать, общаться, заботиться о доме — или вызывает негативное отношение к себе.