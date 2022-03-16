 

Стала известна дата выхода финального сезона сериала “Чикатило” с Дмитрием Нагиевым

16.03.2022, 15:40, Разное
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Завтра в сети появится первый выпуск второго и последнего сезона сериала “Чикатило” с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Сюжет рассказывает о маньяке, известном в народе как «Ростовский потрошитель». Суд над ним превращается в многолетнюю процедуру. Преступник саботирует процесс, притворяется невиновным и умалишенным. Но в конечном итоге справедливость восторжествует, и маньяк будет наказан.

Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа, именно физиологические вещи, которые я придумывал. На съемках этого сериала мне было страшно и отвратительно, — признался Нагиев.

Съемки продолжения художественного сериала режиссера Сарика Андреасяна, в основу которого легла история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений, прошли летом 2021 года. К актерскому составу, который работал над созданием первого сезона, присоединился заслуженный артист России Виталий Кищенко, известный зрителям своей работой в сериалах «Метод», «Чики», «Угрюм-река» и полнометражных картинах «Изгнание», «Домовой», «Матильда», «Союз спасения». Помимо Нагиева в проекте играют: Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Лиза Моряк, Карен Бадалов, Виктория Богатырева, Константин Лавроненко, Алексей Кирсанов и другие. 

Первый сезон «Чикатило» стал лидером по количеству просмотров в Okko за прошлый год – с марта 2021 года его посмотрели больше 13 миллионов раз. А первый эпизод собрал на Youtube 8 миллионов просмотров.



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